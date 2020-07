Alcalá-Wallé niet in het parlement

WILLEMSTAD – Marilyn Alcalá-Wallé zal niet in het parlement gaat zitten namens de PAR. Ze heeft de partij laten weten dat ze afziet van de mogelijkheid om de zetel in te nemen die vrij is gekomen na het overlijden van William Millerson vorige maand. Dat betekent dat de volgende persoon op de lijst van de PAR ervoor kan kiezen om de partij te vertegenwoordigen in het parlement.

Alcalá-Wallé wilde afgelopen donderdag al haar zetel innemen, maar koos ervoor de beslissing van het Openbaar Ministerie af te wachten. Die bepaalde gisteren dat ze zal worden vervolgd wegens belangenverstrengeling. Daarop zag de oud-minister van de zetel af.