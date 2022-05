Allure of the Seas voor het eerst op Curaçao

Een van de grootste cruiseschepen ter wereld is vanmorgen in de haven van Curaçao aangemeerd. Allure of the Seas is het vlaggenschip en meesterwerk van Royal Caribbean Cruise. Dit is de eerste keer dat het schip Curaçao aandoet. Er zijn 4.500 passagiers aan boord. Dat is minder dan de capaciteit. Het cruiseschip heeft namelijk plek voor bijna 6800 passagiers. Bijzonder aan de Allure of the Seas is dat elk dek genoemd en ingericht is naar een buurt van een bekende stad. Zo is er het Central Park, een tropische tuin met echte planten. Uniek zijn ook de bewegende bar en het AquaTheatre. Het schip vaart hierna terug naar Miami. (Foto Cedric Bronswinkel)