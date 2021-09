Alweer een dode door corona, aantal doden stijgt naar 159

Er is weer iemand overleden aan de gevolgen van Covid-19. Zo blijkt uit de coronacijfers van vrijdag. Daarmee staat het aantal mensen dat op Curaçao aan de ziekte is overleden op 159. Volgens de laatste cijfers zijn er 49 nieuwe gevallen erbij gekomen en 57 mensen weer coronavrij verklaard. In het CMC liggen er 31 patiënten, waarvan 14 op de intensive care. Curaçao telt op het moment 482 actieve gevallen.