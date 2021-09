Premier Pisas toch niet naar New York

Premier Gilmar Pisas is toch niet naar New York afgereisd met de Koninkrijksdelegatie, waar ook de premiers van Nederland, Aruba en Sint Maarten van deel uitmaken. Dat bevestigt kabinetschef Djurick Comenentia tegenover Paradise FM. Volgens Comenentia is er helemaal niets van waar dat premier Pisas naar New York zou afreizen. Communicatiemedewerkster Jenny Albertina zei eerder in andere media: “Wij weten niet waar de RVD deze informatie vandaan heeft gehaald. Premier Pisas was nooit van plan om naar de algemene vergadering van de VN te gaan”.