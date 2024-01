Ambtenaren vragen verhoging vakantiegeld

Het is hoog tijd dat het vakantiegeld voor de ambtenaren omhoog gaat. Dat zegt ambtenarenvakbond ABVO. Momenteel hebben ze recht op 6%, een percentage wat volgens de bond al zo’n 20 jaar stil staat. De inzet is een verhoging naar 8,3%, net zoveel als in de particuliere sector. Volgens ABVO-voorzitter George Hernandez is een dergelijke verhoging alleen maar goed voor de lokale economie. Hij zegt: “Ambtenaren gaan dit geld besteden, en zo komt er meer cashflow in de lokale economie”. Binnenkort komt het onderwerp op tafel tijdens het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken CGOA.

