American Airlines terug op Curaçao

Voor het eerst sinds maart is er weer een toestel van American Airlines geland op Curaçao. Curaçao Airport Partners is blij met de terugkeer van de airline die vanaf nu weer dagelijks gepland staat om te vliegen tussen Curaçao en Miami. Ook wordt op 19 december een vlucht uit New York verwacht van Jetblue die wekelijks zal vliegen. United Airlines was in november al begonnen met wekelijkse vluchten vanuit Newark, vlakbij New York.