Casino’s niet eens met sluiting

Casino eigenaren op Curaçao zijn het niet eens met het besluit van de regering om alle casino’s per 1 december te sluiten voor een periode van drie weken. De casino eigenaren moesten de pers vernemen dat ze in het kader van nieuwe coronamaatregelen dicht moeten. De casino’s wijzen er op dat de overheid niet met bewijs komt dat besmettingen ook via casino’s worden verspreid. Volgens hen hebben ze zich steeds heel goed aan de regels hebben gehouden, onder meer door het aantal toegestane spelers te verminderen, mondkapjes te verplichten en maar de helft van de gokmachines te gebruiken. Ze begrijpen niet dat mensen nog steeds met een mondkapje naar de bioscoop mogen of naar een dienst in de kerk, maar casino’s op hun beurt moeten wel de deuren sluiten.

De casino eigenaren willen daarover met de regering overleggen en wijzen erop dat de regering wel overlegt met vertegenwoordigers van de horeca. Tot nu toe weigert de regering echter met de goksector om tafel te zitten over de coronamaatregelen.