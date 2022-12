US consulate zoekt lokale bouwbedrijven

Het Amerikaanse consulaat is op zoek naar lokale aannemers voor de bouw van een nieuw consulaatgebouw. Het project van zo’n 50 miljoen dollar moet een ontmoetingsplek op het eiland worden. Het consulaat organiseert op 10 januari een ‘Meet & Greet’ in het Renaissance Resort om kennis te maken met lokale aannemers en te vertellen over het project. Er wordt een openbare aanbesteding gehouden onder Amerikaanse bouwbedrijven die het werk met lokale onderaannemers zullen uitvoeren. Vorige maand is het parlement akkoord gegaan met de overdracht van het terrein aan de VS.