Amigoe-directeur Jackie Voges overleden

Amigoe-directeur Ernest ‘Jackie’ Voges is niet meer. De 92-jarige oud-politicus en voormalig CPA-directeur is vanmorgen overleden. Behalve de eerste CPA-directeur was hij politiek actief voor de NVP (de voorloper van de PNP). Van 1959 tot 1977 was hij Eilandsraadslid, gedeputeerde, minister van Volksgezondheid, Verkeer en Vervoer en Justitie, maar ook vicepremier. Tussendoor was hij bovendien adviseur van het Bestuurscollege, waarnemend hoofd van de Dienst Arbeidszorg, hoofd van de Dienst Sociale Zaken en directeur van Woningbouw Curaçao, aldus de Amigoe.

In 1977 werd Voges ook meester in de rechten. Nadat hij in datzelfde jaar aftrad als minister werd hij benoemd tot wetenschappelijk medewerker bij de Hogeschool van de Nederlandse Antillen. Hij was als voorzitter van de juridische faculteit verbonden aan de onderwijsinstelling, en tevens docent en buitengewoon docent.

Voges zette zich ook in voor cultuurbehoud. Zo was hij jarenlang betrokken bij Stichting Monumentenzorg, waarvan 25 jaar als voorzitter. De stichting heeft in 2018 een award in het leven geroepen die naar hem is vernoemd. Deze prijs wordt periodiek uitgereikt aan personen of organisaties die bouwkundig erfgoed renoveren en behouden. In 1979 werd Voges benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in 1998 ontving hij een Zilveren Anjer uit handen van prins Bernhard.

Voges was getrouwd met May Voges. Uit hun huwelijk zijn 2 kinderen Robert en Michael, vier kleinkinderen en twee achterkleinkinderen voortgekomen. Foto: Extra