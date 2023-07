Het Prinses Wilhelmina Fonds heeft een donatie ontvangen van de CIBC First Caribbean Bank. De jaarlijkse inzamelingsactie Walk for the Cure bracht vorig jaar 28.000 gulden op. Dat geld gebruikt de stichting om kankerpatiënten en hun families te begeleiden. In oktober wordt de volgende editie van Walk for The Cure gehouden. Met als innovatie de Sunday Sunset Leisure get- together op 22 oktober.