Golden Oldies doorstaat controle Inspectie Volksgezondheid

De cliënten van bejaardentehuis Golden Oldies zijn medisch in goede handen. Wel zijn er een paar schoonheidsfoutjes bij de instelling ontdekt waar op korte termijn aan gewerkt moet worden. Dat meldt de Inspectie Volksgezondheid, die laatst een routinecontrole uitvoerde bij het bejaardentehuis. Naast de medische zorg aan de bewoners is ook het personeelsbestand in orde en worden er voldoende activiteiten voor de bewoners georganiseerd. Ook hebben de cliënten geen klachten over het eten. Al mag de keuken wel schoner. Zo moet de instelling een schoonmaakrooster instellen en de tuin en overdekte opruimen en meer verlichting plaatsen. Tot slot moeten er op verschillende plekken in het tehuis leuningen worden aangebracht. Sinds kort publiceert de Inspectie de resultaten van de routinecontroles in verband met transparantie.