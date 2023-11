Amigoe hoofdredacteur naar Corendon

Norman Serphos vertrekt eind dit jaar bij de Amigoe. De hoofdredacteur van Curaçaos oudste krant gaat een nieuwe uitdaging aan. Per 1 januari begint hij bij Corendon als hoofd communicatie en woordvoerder voor de lokale bedrijfsonderdelen. Dat betekent dat hij verantwoordelijk zal zijn voor de communicatie rond de luchtvaartmaatschappij en de resorts die onder de Nederlandse reisorganisatie vallen. Serphos heeft jarenlang in de journalistiek en communicatie gewerkt, waaronder bij Beurs & Nieuwsberichten, het Antillenhuis en het OM. In 2018 en 2019 behaalde Serphos zelf de krantenkoppen. De toenmalige OM-woordvoerder deed valse aangifte van het hacken van zijn Facebookaccount. Dat leidde tot zijn ontslag. Sinds 1 mei 2019 zwaait hij de scepter binnen de redactie van de Nederlandstalige middagkrant.