Curaçao krijgt in 2024 een Igbo-koning

Burgeractivist Marlon Regales is van koninklijk bloed. Onlangs was hij in Ghana om een brug te slaan tussen West-Afrika en personen van Afrikaanse afkomst in het Caribisch gebied. Daar ontmoette hij de koning van de Igbo stam in Ghana, Chukwudi Ihenetu, die in hem een gelijke zag. Na beraad is besloten om Regales volgend jaar te kronen tot koning van de Igbo’s op Curaçao. Tot die tijd draagt hij de titel van ‘chief’. Oorspronkelijk komen de Igbo’s uit Nigeria. Zij zijn de op twee na grootste etnische gemeenschap van dat land. Een deel van deze groep is gemigreerd naar omringende landen, waaronder Ghana. Volgens de census van 2017 wonen er 50 duizend Igbo’s in Ghana.