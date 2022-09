Andrelton Simmons keert belangeloos terug bij Marchena Braves

Profhonkballer Andrelton Simmons komt vanavond weer uit voor de Marchena Braves. De kortestop tekende gisteren een contract. Voor de rest van het seizoen speelt hij belangeloos bij de lokale honkbalclub. Vanavond is zijn eerste wedstrijd tegen Firebirds Landsloterij. Simmons heeft in de VS een pijnlijk seizoen achter de rug. Een schouderblessure hield hem uit de line-up van de Chicago Cub. Vorige maand nam de ploeg definitief afscheid van de viervoudige winnaar van de Golden Glove. Het uitstapje naar de Marchena Braves is een terugkeer naar zijn oude club. Tot zijn zestiende speelde hij bij de club uit Marchena. Daarna werd hij gescout voor de Amerikaanse Major League. De wedstrijd vanavond is om 19.30 uur bij het Tio Daou Ballpark