Antilliaans Dagblad: ‘OM doet feitenonderzoek naar instructie van Silvania’

Het Antilliaans Dagblad meldt vanochtend dat er onder gezag van het Openbaar Ministerie een ‘feitenonderzoek’ plaatsvindt naar de belastingkwijtschelding door minister van Financiën Javier Silvania. Dat staat volgens de krant in een beschikking van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Het is volgens het Antilliaans Dagblad niet duidelijk wat de status is van het onderzoek door het Openbaar Ministerie. Maar het gaat om de instructie die Silvania aan de Landsontvanger heeft gegeven om niet meer over te gaan tot het invorderen van belastingaanslagen van 2017 en daarvoor. Het OM geeft geen commentaar over de zaak.

De krant schrijft ook dat al in mei 2023 de stichting Fundashon Dos Bui naar het OM was gestapt om te vragen voor een onderzoek. De stichting staat onder voorzitterschap van journalist Yves Cooper en heeft oud-gezaghebber en voorzitter van de SER Stanley Betrian als formele adviseur.