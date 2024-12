Tweede Kamer wil TBS-kliniek voor alle Caribische eilanden van het Koninkrijk

De Tweede Kamer heeft gisteren een motie aangenomen waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen om Curaçao, Aruba en Sint Maarten bij de plannen voor een TBS-kliniek te betrekken. Nederland onderzoekt al de mogelijkheid voor een dergelijke kliniek voor de BES-eilanden. Een meerderheid in het Nederlandse parlement wil nu dat het voor alle Caribische eilanden van het Koninkrijk mogelijk wordt om criminelen met een psychische stoornis in de kliniek te laten behandelen. De motie was ingediend door Tweede Kamerleden Don Ceder en Raoul White.

Tijdens het Justitieel Vierlandenoverleg in juni 2024 is er over de oprichting van een TBS-kliniek op een van de BES-eilanden gesproken. Al jarenlang wordt er nagedacht over de mogelijkheid om criminelen met een psychische stoornis op een van de eilanden te behandelen, in plaats dat ze naar Nederland worden gestuurd.