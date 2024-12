Bewoners Aruba vandaag naar de stembus

De bevolking van Aruba gaat vandaag naar de stembus voor een nieuw parlement. In totaal doen elf partijen mee, maar de meeste aandacht gaat uit naar de partijen MEP en AVP. Sinds het eiland in 1986 zich afscheidde van de Nederlandse Antillen werd elke regering door ofwel de MEP, ofwel de AVP geleid. Sinds 2017 is het eiland geregeerd door de MEP, met de kabinetten Evelyn Wever-Croes I + II. De premier zet in op een derde termijn, maar de partij heeft de afgelopen periode te maken met verschillende corruptieschandelen in de eigen gelederen.

Zo werd 8 oktober Glenbert Croes, demissionair minister van Arbeid, Energie en Integratie, aangehouden op verdenking van fraude met werk- en verblijfsvergunningen. Glenbert is een neef van premier Evelyn Wever-Croes. Maar ook de AVP heeft een lijst van corrupte oud-ministers en parlementariërs. De bevolking kan vrijdag laten weten of ze een stap willen maken naar één van de kleinere, nieuwe partijen of door willen gaan met een traditionele partij.