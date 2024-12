Rechter: ‘DOEN en RKCS moeten niet zo kinderachtig doen’

De partijen in het conflict tussen de vakbond DOEN en de directie van de Rooms-Katholieke Scholen moeten hun ego’s opzijzetten, water bij de wijn doen en tot een akkoord komen over hoe ze op volwassen wijze verder kunnen onderhandelen. De onenigheid tussen de partijen benadeelt de leden. Dat heeft de rechter gisteren gezegd tijdens de behandeling van een zaak die door DOEN was aangesponnen aan het grootste schoolbestuur van Curaçao. De vakbond is het niet eens met de voorwaarden die het schoolbestuur stelt aan de wijze van onderhandelingen. Volgens de rechter moeten de partijen, ongeacht hun verschillen van mening, echter doorgaan met praten over onderwijzend personeel.

RKCS hekelt het ongepaste gedrag van de voorzitter van DOEN, Marbella Felipa. Daarom voelde de organisatie zich genoodzaakt beperkingen op te leggen als een soort “afkoelingsperiode” om daarna de onderhandelingen te kunnen voortzetten. DOEN geeft echter aan dat ze onder deze omstandigheden haar werk niet kan doen, omdat ze niet onder druk en beperkingen wil opereren. De rechter hoopt dat iedereen volwassen genoeg is om ten minste een overeenkomst te bereiken over hoe ze verder gaan. De rechter benadrukte dat de enige manier om tot een oplossing te komen is door met elkaar te praten.