Apenpokken moeten wereldwijd in de gaten worden gehouden, ook op Curaçao

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft gisteren informatie gegeven over de situatie rond apenpokken. De ziekte, die Mpox of Monkeypox, wordt genoemd is eerder deze week door de Wereldgezondheidsorganisatie een ziekte van internationaal belang genoemd. Dat houdt in dat alle landen zich moeten voorbereiden op het identificeren van mogelijke gevallen van Mpox. Ook moeten ze lokale verspreiding voorkomen. Curacao is nu begonnen met de voorbereiding om te voldoen aan de monitoring- en controletaken.

Mpox is geconcentreerd in Centraal-Afrika. De ziekte kan dodelijk zijn. Op dit moment is het aantal sterfgevallen van vorig jaar al overschreden. Zoals bij andere infectieziekten is samenwerking tussen alle partners, waaronder huisartsen, specialisten en laboratoria, van belang om de ziekte in onze gemeenschap te voorkomen en in te dammen, zo stelt het Ministerie. Het zal op korte termijn de gemeenschap van Curaçao blijven informeren over Mpox.