Kustwacht helpt bootje dat in de problemen is geraakt

Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied kreeg gisterochtend een melding binnen over een motorjacht dat zonder brandstof en water was komen te zitten op de Caribische zee. Hierop is marineschip Zr.Ms. Groningen ingeschakeld om hulp te verlenen. In de middag konden de spullen worden overgedragen, tot grote opluchting van de opvarenden. Daarop is de boot achter de Groningen naar Aruba gevaren, waar ze zijn gecontroleerd door de douane.

Het marineschip Zr.Ms. Groningen is sinds april in de regio en wisselt de samenwerking met de Amerikaanse Kustwacht en Kustwacht Caribisch Gebied af. Naast anti-drugsoperaties heeft het schip de afgelopen periode visserijinspecties uitgevoerd en zijn verschillende vaartuigen aangehouden ter controle op documentatie. Daarmee draagt de aanwezigheid van een stationsschip elke dag bij aan vrede en veiligheid in de Caraïbische zee.