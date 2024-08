Haven Sint Maarten verwacht meer dan 1,5 miljoen cruisepassagiers in 2025

De haven van Sint Maarten verwacht volgend jaar meer dan 1.5 miljoen cruisepassagiers te mogen verwelkomen. Dat zegt de directeur van de Port St. Maarten Group, Alexander Gumbs. Volgens hem laten wereldwijde statistieken in de cruise-industrie zien dat er in 2023 31.7 miljoen cruisepassagiers waren. Voor de jaren 2024 tot 2028 wordt een toename van 10% verwacht. Sint Maarten zit wat hem betreft op een groeipad. Hij noemt het cruisetoerisme veerkrachtig en volgens hem herstelt het sneller dan andere vormen van reizen en toerisme.

Alexander Gumbs: “Sinds de pandemie groeien onze eigen cruisecijfers jaarlijks. Het toont het vertrouwen dat de cruise-industrie in ons heeft als bestemming, maar we moeten niet zelfgenoegzaam worden en blijven onze gasten nieuwe ervaringen bieden”, aldus Gumbs donderdag. De Minister van Toerisme, Grisha Heyliger Marten, voegde daaraan toe: “Als cruisebestemming moeten we blijven nieuwe diensten aanbieden en het product continu vernieuwen en verbeteren. We versterken de relatie tussen de publieke en private sector om onze concurrenten voor te blijven.”