CMC stuurt brief aan regering: ‘Laatste poging om aandacht te vragen’

De Raad van Bestuur en het Medisch Stafbestuur van het CMC hebben gisteren een brief gestuurd aan de Curaçaose regering. Hierin doen ze ‘een laatste poging om aandacht te vragen’ voor de noodzaak om maatregelen te treffen. Alleen dan kan de toegankelijkheid, kwaliteit en continuïteit van de zorg worden gewaarborgd. Op dit moment zijn er al grote problemen. Zo is er voor de poliklinische zorg voor oogheelkunde momenteel een wachttijd van 408 dagen. Hoelang nog moet de bevolking van Curaçao lijden door het tekort aan medisch specialisten?, zo staat er in de brief.

In de brief staat verder onder meer: ,,De Raad van Bestuur van het CMC heeft in de afgelopen maanden, zelfs jaren, herhaaldelijk de noodklok bij het Land Curaçao geluid – en zelfs rechtszaken gevoerd – wanneer de zorgverlening onaanvaardbaar onder druk kwam te staan, een situatie die helaas in toenemende mate en frequentie voorkomt.” Een ontoereikend zorgbudget blokkeert al sinds de opening van het CMC een ongestoorde toegankelijkheid en continuïteit van de zorg, stellen de directie en de medische staf, en zet ‘de veiligheid van de zorg structureel onder druk’.