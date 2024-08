Curaçao verwelkomde 58.951 verblijfstoeristen in juli 2024

Het Curaçaose toerismebureau is blij met de nieuwe toerismecijfers. In vergelijking met juli 2023 zijn er vorige maand veel meer bezoekers gekomen. In totaal werden in juli 58.951 verblijfstoeristen verwelkomd, dat is een stijging van 16%. Zowel de Nederlandse als de Braziliaanse markt presteerde uitstekend. In juli zijn bijna 25.000 Nederlandse bezoekers geregistreerd, dat is een stijging van 27% betekent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal bezoekers uit Brazilië steeg met 42%. In totaal kwamen er vorige maand ruim vierduizend Brazilianen op bezoek.

Volgens het CTB laten de eerste zeven maanden van 2024 opmerkelijke prestaties zien, met 405.724 verblijfsaankomsten. Dat is een groei van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Tot nu toe heeft Curaçao 144.748 Nederlandse bezoekers verwelkomd, uit de VS zijn 105.375 bezoekers geregistreerd. Colombia, Brazilië en Canada registreerden respectievelijk 26.955, 25.082 en 22.297 bezoekers. Samen vertegenwoordigen deze vijf markten 80% van alle verblijfstoeristen in de eerste zeven maanden.