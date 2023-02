App voor herkennen flora en fauna

Sinds kort is er een app die al je vragen over planten en dieren beantwoord. ObsIdentify is een herkenningsapp voor plant- en diersoorten. Gebruikers kunnen een foto uploaden om de naam van een bloem of vogel te achterhalen. Rond de 3000 Nederlands-Caribische dieren en planten zijn toegevoegd aan de app. Zowel op het land als in de zee. Deze versie van ObsIdentify is tot stand gekomen in samenwerking met het overkoepelende orgaan voor natuurorganisaties DCNA en internationale onderzoekscentra en is gefinancierd door het Nederlandse data instituut voor biodiversiteit. De app is gratis te downloaden via de App Store en Google Play.

Met de ObsIdentify-app leer je niet alleen meer over de natuur, maar jouw foto’s dragen ook bij aan natuurbehoud. Elke gemaakte foto draagt ​​bij aan een wereldwijde database om biologisch onderzoek en kennis over de natuur te verbeteren. Deze app is bedoeld voor foto’s van inheemse planten en dieren. Upload dus geen foto’s van jezelf, andere mensen, huisdieren of huis- en tuinplanten.

Samen met lokale experts zijn er ook soortnamen beschikbaar gesteld in het Papiaments. Gebruikers kunnen de app helpen verbeteren door (ontbrekende) lokale soortnamen te sturen naar [email protected].