Appartement en auto in Boca Gentil in as

De brandweer moest zaterdag uitrukken naar Boca Gentil voor een brand. Rond kwart voor tien ’s avonds kreeg de politie een melding binnen van een appartement dat in brand stond. Ook was er veel rookontwikkeling. Het vuur woedde binnen in de woning en het interieur was volledig verwoest. De brandweer was gelukkig snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de auto die in de garage stond ook in as werd gelegd. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De autoriteiten hebben de zaak in onderzoek.