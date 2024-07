Impasse tussen Aqualectra en RdK voor extra stroomlevering

Aqualectra heeft de regering om hulp gevraagd. Het ziet er niet naar uit dat het nutsbedrijf kan rekenen op de gasturbines op het Isla-terrein. De installaties zijn overgegaan naar Global Oil en die vraagt volgens Aqualectra een te hoge prijs voor de levering van stroom. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Zonder de extra stroomcapaciteit is Aqualectra genoodzaakt te schakelen in de warme en windstille periode. Wijken zullen dan om beurten gedurende twee uur zonder stroom komen te zitten. Global Oil heeft nu al laten weten dat afname met ingang van 1 augustus niet mogelijk is.

In de windstille maanden kan niet constant gerekend worden op de 46,5 MW van de windmolens. Aqualectra bereidt zich voor op een scenario zonder de extra capaciteit van de gasturbines. Daardoor kan het bedrijf de Iso-containers van Curoil per 1 augustus niet meer van stroom voorzien. Het Amerikaanse bedrijf vraagt een premie van 15 procent omdat het extra kosten moet maken om de gasturbines te laten draaien. Global Oil gebruikt deze installaties slechts als back-up.