Rojer en Haase door naar volgende ronde in dubbelspel Parijs

Jean-Julien Rojer en Robin Haase hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de Olympische Spelen. Het duo won in twee tiebreaks van het Argentijnse duo Tomás Martín Etcheverry en Mariano Navone. Het waren de Oranje-supporters die zich lieten gelden tijdens het dubbelspel op het gravel in Parijs. Met een comfortabele voorsprong van 5-0 klonk het “Holland! Holland!” door de kelen van de meegereisde supporters en werd de set binnengehaald met twee tegenpunten. In de tweede set hadden Rojer en Haase het weer zwaar. Na een aantal aanmoedigende woorden vanuit het publiek wisten ze een lovegame te behalen. De eindstand was uiteindelijk 7-6 (7-2) 7-6 (7-3).