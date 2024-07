Vandaag is het de Wereldag tegen Mensenhandel. Het thema van dit jaar is ‘Laat geen enkel kind achter in de strijd tegen mensenhandel’. Volgens de Verenigde Naties is wereldwijd één op de drie slachtoffers van mensenhandel een kind, en de meerderheid van deze kinderen zijn meisjes. Volgens de minister van Justitie Shalten Hato worden kinderen op allerlei manieren slachtoffer van mensenhandel, inclusief gedwongen arbeid, gedwongen criminaliteit en seksuele uitbuiting. Hij doet een oproep om meer aan preventie te doen. Maar ook moeten de daders vaker worden vervolgd. Om dit thema bespreekbaar te maken, worden er straks borden op de luchthaven onthuld. Op deze borden staan informatie over mensenhandel en wat je moet doen bij vermoedens van mensenhandel.