Aqualectra doelwit cyberaanval

Aqualectra is onlangs het doelwit geweest van een cyberaanval. Dankzij het beveiligingssysteem wist het overheidsbedrijf de schade te beperken. Desondanks wisten de hackers de hand te leggen op oude data. Daar zitten volgens de cfo geen gevoelige klantgegevens bij. Het gevraagde losgeld wordt dan ook niet overgemaakt. In verband met de aanval heeft Aqualectra alle online verbindingen moeten uitzetten. Deze zijn inmiddels weer hersteld. Het bedrijf legt verder de laatste hand om de interne systemen up and running te krijgen. Volgens Aqualectra zijn nutsbedrijven over de hele wereld doelwit van cyberaanvallen, en het lokale bedrijf is geen uitzondering. Het nutsbedrijf benadrukt dat de recente stroomuitvallen niet veroorzaakt zijn door de cyberaanval.

Gelabeld als aqualectra cyberaanval data hackers klantgegevens