24-karaats gouden postzegel voor jarige Amalia

Prinses Amalia is jarig. Ze is 20 geworden en is dus geen tiener meer. Speciaal voor haar verjaardag heeft Cpost een postzegel uitgebracht. Deze is gemaakt met 24 karaats goud. De postzegel is een hommage aan haar kennismakingsbezoek eerder dit jaar. Op de zegel staat een monochroom portret van de kroonprinses. Wie er eentje wil hebben moet snel zijn. Het collectors item is in beperkte oplage uitgebracht en komt met een speciaal bewaardoosje en een certificaat van echtheid.