Jarig kindermuseum viert feest met onthulling nieuw kunstwerk

Het Kindermuseum van Curaçao bestaat zes jaar. Dat werd gisteren gevierd. Zo werd het nieuwe kunstwerk Junkyard Treehouse van Omar Sling onthuld. Deze maakte hij met een groep kinderen. Junkyard Treehouse is het tweede en laatste deel van het Verbindingskunstproject. Eerder maakte Giovanni Abath het kunstwerk Totempole of Freedom. Het museum op Rooi Catootje wilde met het project kinderen met kunst in aanraking brengen. Ook werd de ontmoeting tussen kinderen met en zonder beperking gestimuleerd en kwamen ze in contact met bekende lokale kunstenaars. Verder lanceerde het museum de Play It Forward Raffle. Deze loting loopt tot 6 januari. De opbrengsten van deze actie maken het mogelijk dat alle kinderen van Curaçao het museum kunnen bezoeken. Ook voor degenen die het thuis niet breed hebben. Er zijn mooie prijzen te winnen, zoals dagpassen voor Kunuku, een boodschappenbon t.w.v. 250 gulden van Van den Tweel en een abonnement voor het Kindermuseum.