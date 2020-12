Aqualectra nog steeds op zoek naar oorzaak blackouts

Aqualectra kan niet garanderen dat er op korte termijn niet weer een black out plaats vindt op Curacao. Maar het bedrijf doet er wel alles aan om de oorzaak te achterhalen van de drie black outs van vorige week en daarmee het risico weg te nemen. Dat staat in een persbericht dat het bedrijf vandaag heeft uitgebracht. Het bedrijf is samen met internationale deskundigen een onderzoek begonnen. En daaruit blijkt nu al dat tijdens de black outs van vorige week er sprake was van grote voltage schommelingen op het net. Aqualectra laat in het persbericht weten alle aandacht nu aan dit probleem te besteden om zo te zorgen dat het eiland niet opnieuw met een algehele stroomstoring wordt geconfronteerd.

Het bedrijf had eerder al laten weten dat de stroomstoringen werden veroorzaakt doordat het beschemringsmechanisme keer op keer machines afsloot. Dit vanwege schommelingen op het net. Aqualectra weet nog niet waardoor de schommelingen zijn ontstaan.