 Eis van 12 jaar tegen man die vrouw en kind doodreed

Tegen de 41-jarige man die vorig jaar een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Helmin Wiels Boulevard is gisteren 12 maanden gevangenisstraf geëist. Op 16 augustus 2019 rond zeven uur ’s ochtends schepte J. Carolina een vrouw die met haar zoontje in haar armen de straat overstak. Zowel de moeder als de éénjarige baby hebben de aanrijding niet overleefd. De man zou door rood licht zijn gegaan. Dat gaf hij ook toe aan de politie direct na het ongeluk. Gisteren verklaarde hij dat hij door oranje had gereden. Ook ontkende de man dat hij te hard zou hebben gereden.

Naast de twaalf maanden gevangenisstraf wil het OM ook dat het de chauffeur twee jaar lang verboden wordt een auto te besturen. De rechter zal op 13 januari 2021 uitspraak doen.