Mensenrechten in Papiaments

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is in het Papiaments vertaald. Dit is gedaan door de Fundashon Material pa Skol. Ook zit er een beschrijving van de opstand van Tula bij, deze is geschreven door Plataforma Sklabitut i Herensha di Sklabitut. Het platform wil met de publicatie meer begrip en bewustwording creëren voor de rechten van de mens op Curaçao. De inleiding is ondertekend door de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Steven Croes.