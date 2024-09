Aqualectra tekent MOU voor nieuwe waterfabriek

Aqualectra en Seven Seas Water Group hebben een Memorandum van Overeenstemming ondertekend om onderhandelingen te starten voor de bouw van een nieuwe waterfabriek. Dat is gisteren bekend gemaakt. Deze fabriek zal worden gevestigd aan de westkant van luchthaven Hato en zal een ontziltingsinstallatie zijn, ook wel bekend als het ‘Reverse Osmosis’-proces. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van speciale technologieën om zout, mineralen en andere onzuiverheden uit het zeewater te verwijderen, voordat dit bij de consument terechtkomt als drinkwater.

Dezelfde technologie wordt al vele jaren op Curaçao gebruikt voor de productie van drinkwater. De realisatie van deze fabriek betekent dat Aqualectra niet langer drinkwater zal produceren bij de faciliteit in Mundu Nobo. Dit zal ruimte bieden voor onder andere toeristische en commerciële ontwikkelingen op die locatie. In februari van dit jaar heeft Aqualectra publiekelijk aangekondigd dat Seven Seas is geselecteerd als de ‘preferred bidder’. Nu is er een MOU ondertekend. Volgens de planning van Aqualectra zal de nieuwe waterfabriek in oktober 2026 operationeel zijn.