Vier mannen opgepakt voor drugssmokkel tussen Curaçao en Bonaire

De politie op Bonaire heeft vier mannen opgepakt in verband met een groot onderzoek naar drugssmokkel tussen Curaçao en Bonaire. Dat meldt de website Bonaire.nu. Afgelopen vrijdag werd een 42-jarige man gearresteerd op Curaçao. Hij is betrokken bij een lopend onderzoek op Bonaire, dat al sinds 2022 gaande is. Eerder die week werden drie andere mannen op Curaçao aangehouden. Ze probeerden drugs verstopt in dozen via een cargobedrijf van het eiland te smokkelen. De verdachten zijn 38, 24 en 41 jaar oud.

Na hun arrestatie werden vier huiszoekingen uitgevoerd, waarbij de politie een vuurwapen, munitie en opium in beslag nam. Deze spullen zijn overgedragen aan de Korps Politie Curaçao. Net als de eerder opgepakte man, zijn deze drie verdachten ook overgebracht naar Bonaire voor verder onderzoek.