OM: Nieuwe groep mediators begonnen aan opleiding

Deze maand zijn 7 nieuwe kandidaten gestart met de specialisatieopleiding tot Mediator in Strafzaken. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekend gemaakt. Mediators begeleiden het contact tussen verdachte en slachtoffer. Onder professionele begeleiding kan worden gesproken over wat er gebeurd is en wat er nodig is om het recht te zetten of te herstellen. De uitkomst van zo’n mediation wordt meegenomenin de rechtszaal bij de afdoening van de zaak. Deelname is altijd vrijwillig, dus alleen als verdachte en slachtoffer het beiden willen.

Vanuit Curaçao is de eerste pilot Mediation in strafzaken gestart in 2022. Het OM benadrukt dat mediation in strafzaken niet in plaats van het strafrecht komt, maar een waardevolle aanvulling kan zijn die recht doet aan de mensen zelf. Mediation kan worden ingezet in alle strafzaken. Voorwaarde is dat de verdachte verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn of haar aandeel in het delict.