‘Jetair is niet bezig met terugbetalen schuldeisers’

De voormalige directeur van de failliet verklaarde luchtvaartmaatschappij Jetair ontkent dat hij bezig is met het terugbetalen van schuldeisers. Antonio Ribeiro reageert daarmee op berichten op sociale media dat het bedrijf sommige schulden al heeft terug betaald om zo weer een doorstart mogelijk te maken. Tegenover de Amigoe ontkent Ribeiro de geruchten. Hij zegt ‘geen flauw idee’ te hebben waar het verhaal vandaan komt. Hij is wel nog met de curators in overleg.

Volgens Ribiero is er helemaal geen geld om schuldeisers terug te betalen. Het bedrijf is ‘failliet gegaan met de hele boedel’, zo stelt hij. De directeur wil niet aangeven waarom hij nog steeds bezig is met de curators.