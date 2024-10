Aqualectra: Verschillende wijken zaten vannacht drie uur zonder stroom

Aqualectra laat vanochtend weten dat verschillende wijken vannacht zo’n drie uur zonder stroom hebben gezeten. Een oorzaak was dat de vraag naar stroom bij substation Montaña heel hoog was. Hierdoor is het beveiligingssysteem van het substation uitgevallen, waardoor de verbindingen in dit netwerk zonder stroom kwamen te zitten. Volgens Aqualectra hebben technici twee keer geprobeerd om de capaciteit van het substation Montaña te verhogen en de stroom weer aan te sluiten. Maar door de vraag naar stroom in het gebied viel de stroom beide keren opnieuw uit.

Aqualectra laat weten: “We begrijpen dat het tijdstip waarop dit plaatsvond en het feit dat de stroom drie keer uitviel, geen prettige situatie was voor de huishoudens die hierdoor zijn getroffen, en vanuit ons hart bieden we onze excuses hiervoor aan.” Het bedrijf legt uit: “Op dit moment hebben we een deel van de klanten aangesloten op een ander substation, zodat alle huizen in dit gebied weer stroom hebben kunnen ontvangen. Hiermee hopen we dat de stroom niet opnieuw uitvalt voor de huishoudens in dit gebied.”