Curaçao krijgt geld uit Europa voor verbeteringen van de infrastructuur. De Europese Unie heeft officieel groen licht gegeven voor de financiering hiervan. Dat staat te lezen in advertenties die de Curaçaose overheid vandaag in verschillende kranten plaatst. Het gaat om werkzaamheden in vier verschillende wijken. Onder de goedgekeurde projecten valt de renovatie van het rioleringssysteem in Otrobanda. Bedrijven die de werkzaamheden willen uitvoeren, kunnen voor eind januari 2025 een offerte indienen.

Het geld is afkomstig van de ‘11th European Development Funds (EDF) WORKS contracts’. Deze projecten richten zich op essentiële opknapbeurten in diverse wijken van het eiland, met de focus op riolering, wegen en openbare voorzieningen.