Nieuwe wetgeving dierenwelzijn treedt in per 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 treedt de nieuwe wetgeving in werking die gericht is op het aanpakken van zwerfhonden en het bevorderen van verantwoord huisdierbezit. In samenwerking met organisaties zoals Rescue Paws Curaçao en Stichting Dierenhulp Curaçao worden bewoners opgeroepen om hun honden te registreren en te laten steriliseren. Volgens de nieuwe wet is het verplicht om alle honden te registreren met een ISO-chip. De chip helpt niet alleen bij het opsporen van verloren dieren, maar is ook essentieel voor de volksgezondheid en veiligheid, zo laat het ministerie van GMN weten.

Het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur laat weten dat sterilisatie van huisdieren sterk wordt aangemoedigd om het aantal zwerfhonden te verminderen. Sterilisatie biedt ook belangrijke gezondheidsvoordelen voor honden, zoals een lager risico op bepaalde ziekten. In samenwerking met lokale dierenwelzijnsorganisaties worden gratis afspraken aangeboden voor sterilisatie, zo zegt het ministerie. Vanaf 1 januari moeten alle honden in Curaçao geregistreerd zijn.