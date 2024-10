KEM-leider: ‘Screening nieuwe ministers bijna afgerond’

Eind van de week is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over de benoeming van twee nieuwe ministers in het kabinet-Pisas. Dat zegt leider van de partij KEM, Michelangelo ‘Lo’ Martines, tegen de Amigoe. Zoals bekend levert onafhankelijk Statenlid Zita Jesus-Leito een kandidaat voor Economische Ontwikkeling, dat is naar alle verwachting Raymond Jamanika. De partij KEM levert naar verwachting Jason Fullinck aan als minister voor Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. Volgens Martines is de screening van beide beoogde ministers bijna afgerond.

De KEM-leider zegt tegen de Amigoe dat op twee na alle verslagen voor de screening binnen zijn. Zodra alles in orde is, wordt dat doorgestuurd naar de gouverneur, waarna een datum voor de beëdiging kan worden geprikt. Hij gaat er van uit dat de eedaflegging nog dit weekend of begin volgende week zal plaatsvinden