Politie Bonaire houdt auto met drie jongeren aan na achtervolging

De politie op Bonaire heeft gisteren laten weten dat ze afgelopen zondag drie verdachten hebben aangehouden na een achtervolging. In de klem gereden auto zat een chauffeur van 18 jaar en twee inzittenden van 15 en 16 jaar, ook werd een wapen in het voertuig gevonden. De politie zag de auto in het centrum van Kralendijk rijden. Omdat de wagen wordt gezocht voor een eerder schietincident, probeerde de politie deze tot stilstand te brengen. De chauffeur negeerde een stopteken, waarop een achtervolging werd ingezet. Die eindigde voorbij Yato Bako.

Tijdens de aanhouding trof de politie het vuurwapen aan. Alle drie de verdachten zijn aangehouden voor overtreding van de Vuurwapenwet BES. De bestuurder is daarnaast ook aangehouden wegens het negeren van een bevel van de politie. De zaak wordt onderzocht. Op Bonaire is er de laatste tijd sprake geweest van verschillende schietincidenten.