Szabó: ‘Transparency International gaat corruptie op Curaçao in kaart brengen’

Transparency International gaat corruptie in Curaçao, Aruba en Sint Maarten en de BES-eilanden in kaart brengen. Dat heeft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, woensdagavond in de Tweede Kamer gezegd tijdens een begrotingsdebat. Eerder deze week kondigde hij nog aan dat hij gesproken heeft met de anti-corruptie organisatie en van plan was met de Caribische eilanden te willen praten over het inzetten van Transparency International. Nu lijkt de staatssecretaris al een beslissing te hebben genomen. De Tweede Kamer steunt Szabó in zijn opzet.

De staatssecretaris kreeg eerder vragen over de integriteitswaakhond van PVV-Kamerlid Peter van Hassen, die stelde dat corruptie op de eilanden alom aanwezig is. Hij wilde weten of de staatssecretaris Transparency International kon inschakelen. Volgens Szabó wil hij met de organisatie aan de slag gaan om inzicht te krijgen in corruptie en integriteit op de eilanden en daarop beleid te ontwikkelen.