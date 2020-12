Aruba en Bonaire ook code oranje voor Nederland 

Het reisadvies voor Aruba en Bonaire gaat ook naar oranje. Dat zei de Nederlandse premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een debat over het coronavirus. Dat meldt persbureau ANP vandaag. Het aangescherpte reisadvies komt niet vanwege de situatie rondom corona op deze eilanden, maar vanwege de “grote problemen” in Nederland, zegt Rutte. Voor alle Nederlandse eilanden in de Cariben geldt nu code oranje.