Maatregelen blijven hetzelfde

De coronamaatregelen op Curaçao worden nog niet verzwaard of versoepeld. Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath vandaag bekend gemaakt op de persconferentie. Rhuggenaath liet weten dat er een daling te zien was in cijfers, maar dat dit nog niet genoeg is om een conclusie te trekken. Ook vanwege de blackouts van vorige week hebben minder mensen zich waarschijnlijk laten testen. Op 21 december zullen de maatregelen opnieuw geëvalueerd worden.

