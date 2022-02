Aruba heft coronaregels op

Vanaf vandaag zijn de meeste coronaregels op Aruba niet meer van kracht. De regering van Aruba gooit alles open. Vanwege de lage Covid-cijfers zijn de maatregelen overbodig. Het aantal coronabesmettingen is op hetzelfde niveau als zeven maanden geleden. Toen waren er 62 actieve gevallen.

Wie het land binnen wil komen moet over een negatief coronatest beschikken of volledig zijn gevaccineerd. Om de verspreiding van het virus te beperken moet iedereen zich houden aan de bekende adviezen. Zoals handen wassen, geen handen schudden, afstand houden en het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is.