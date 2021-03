Aruba krijgt opnieuw financiële steun uit Nederland

Aruba krijgt een volgende tranche financiële steun uit Nederland. Dat is vandaag bekend gemaakt. Opvallend is wel dat in de uitvoeringsagenda veel deadlines niet zijn gehaald en daardoor veel dingen die af hadden moeten zijn, zijn doorgeschoven. Dit gebeurt volgens de website www.24ora.com met instemming van Haagse ambtenaren. Als voorwaarde voor de derde tranche liquiditeitssteun was onder meer dat voor 1 januari 2021 moet zijn vastgesteld dat topfunctionarissen binnen de (semi)publieke sector een salarisplafond krijgen. Dat is niet gebeurd. Wel wordt momenteel een onafhankelijk onderzoek voorbereid naar de arbeidsvoorwaarden van politieke ambtsdragers en ambtenaren op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit onderzoek moet resulteren in een overzicht en vergelijkende analyse van het totaal aan arbeidsvoorwaarden op de eilanden.