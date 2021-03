SMOC: ‘Isla zorgde jaren voor luchtvervuiling’

Volgens de Curaçaose milieu organisatie Stichting SMOC blijkt uit metingen van de hoeveelheid zwaveldioxide in de Curaçaose lucht dat de Isla jarenlang een grote vervuiler is geweest. Dat stelt SMOC in een persbericht dat vandaag is verzonden. In 2010 oordeelde de rechter dat Isla 75 miljoen gulden moest betalen als Isla te veel zou bijdragen aan de gemeten hoeveelheid zwaveldioxide in de lucht. Dat kon echter nooit door metingen worden bewezen. Nu de Isla al enige tijd dicht is tonen metingen van de website luchtmetingencuracao.org volgens SMOC aan dat daaruit duidelijk blijkt dat zonder de Isla er relatief weinig luchtvervuiling is.

Volgens SMOC heeft Isla de dans al die jaren ontsprongen. De organisatie zegt er op toe te zullen zien dat een volgende exploitant, mogelijk CORC, zich wel aan de regels houdt