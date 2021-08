Aruba slaat alarm voor online verkoop vaccins

Directie Volksgezondheid op Aruba (DVG) heeft alarm geslagen bij de Inspectie Volksgezondheid Aruba (IVA) wegens de online verkoop van Covid-19-vaccins. De DVG noemt dat gevaarlijke praktijken en waarschuwt de bevolking om ‘niet in deze val te trappen’. Zo worden de vaccins ook op de Facebookpagina Vraag & Aanbod aangeboden. Volgens de DVG weten mensen niet wat ze kopen en zetten daarmee hun gezondheid op het spel. Wie een vaccin online koopt, weet niet of de bewaartemperatuur is gehandhaafd. Daarnaast is een nep-vaccin of gemanipuleerd vaccin niet gemaakt volgens de huidige protocollen, waardoor de werking van het vaccin niet zeker is. Het kopen van het Covid-19 vaccin is op Aruba sowieso niet nodig, want de overheid biedt het vaccin gratis aan.